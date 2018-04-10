«Российский капитал» просит единственного акционера – АО «ДОМ.РФ» - о докапитализации

9 апреля 2018 года советом директором АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) принято решение об обращении к единственному акционеру – АО «ДОМ.РФ» с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд рублей.

«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности за счет формирования надбавки поддержания достаточности капитала в размере, предусмотренном нормативными документами Банка России», – отметил Председатель Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Артем Федорко.

Советом директоров Банка России 1 сентября 2017 г. (протокол № 22) утверждены изменения Плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка (далее – План участия). 26 декабря 2017 г. на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2465-р 100% акций Банка были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ДОМ.РФ. По состоянию на 2 апреля 2018 года основной капитал Банка составлял 15,4 млрд рублей, достаточность основного капитала (норматив Н1.2) – 6,157%.