НСА: риски сельхозпроизводителей Алтая и Хакассии значительно выше, чем проникновение страхования в этих регионах

В пострадавших от паводков районах Алтайского края и Республики Хакассия основной ущерб в аграрном секторе нанесен владельцам личных подсобных хозяйств и малых предприятий, убытки которых чаще всего связаны с потерей сельхозживотных, - прокомментировал ситуацию с введением в данных регионах чрезвычайной ситуации президент НСА Корней Биждов.

Паводок на Алтае и Хакасии вызван резким потеплением и стремительным таянием снега – этой зимой в указанных регионах его выпало почти вдвое больше нормы. В результате 27 марта был объявлен ЧС на территории Алтайского края в связи с ухудшением паводковой ситуации в семи районах; 28 марта - в Республике Хакассия: из-за подтоплений в пяти районах. По данным региональных управлений МЧС, ведомство проводит эвакуацию не только людей, но и сельхозживотных, однако региональные СМИ сообщают о фактах гибели скота, принадлежащего гражданам.

«Алтайский край и Республика Хакассия относятся к зонам повышенного риска, локальные ЧС здесь не редкость. С 2012 года ЧС в Хакасии объявляется уже в пятый раз, прямые выплаты из бюджета по ЧС в регионе за этот период составили более 232 млн рублей. В Алтайском крае последнее резонансное ЧС было в 2014 году. Всего же выплаты по ЧС сельхозпроизводителям Алтая в период с 2012 года составили более 1,6 млрд рублей, - говорит Корней Биждов. - Исходя из оценки рисков в Хакассии и на Алтае, уровень проникновения страхования в этих регионах значительно ниже потребностей».

Судя по статистике проникновения страхования, региональные органы АПК Хакасии и Алтая не стремятся активно развивать защиту сельхозрисков. По итогам 2017 года в целом объем агрострахового рынка в Алтайском крае составил всего лишь 49,8 млн рублей, из них 28,3 млн рублей – с господдержкой; аграрии региона заключили только 28 договоров с господдержкой в растениеводстве, при этом застрахованная площадь снизилась и составила чуть более 177 тыс. га. По озимым культурам в 2017 году, по данным Национального союза агростраховщиков, было заключено всего два договора с господдержкой, застрахованная площадь по ним составила только 1,3 тыс. га. При этом в период с 2012 до 2017 года аграрии Алтайского края получили от страховщиков 367 млн рублей выплат.

В Республике Хакассия в 2017 году аграрии заключили только 8 договоров страхования, годом ранее – 16, из них - ни одного договора с господдержкой. Сборы страховщиков в 2017 году в регионе составили всего 300 тыс. рублей. При этом в период с 2012 по 2017 год сельхозпроизводители Хакассии получили по страховым выплатам более 10,6 млн рублей.

СПРАВКА

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.