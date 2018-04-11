Нет повода для беспокойства?

Рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны Банка России не требуется. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Министерство финансов уже сообщило, что не планирует менять действующий механизм закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в связи с новыми санкциями США.

"Если под финансовой стабильностью понимать стабильность бюджета, то Эльвира Набиуллина однозначно права. Дорогая нефть и дешевый рубль – просто мечта Министерства финансов", - отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. Однако нельзя отрицать, что фундаментальный геополитический негатив очень серьезен. Ясно, что санкции будут только ужесточаться. Уже идут разговоры о запрете на покупку новых выпусков российских суверенных долгов. И самый больной вопрос в данном контексте – это, конечно, курс рубля.

ЦБ РФ обладает резервами в размере почти $460 млрд. Однако в России мегарегулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Есть все шансы, что рублевые пары могут на короткий период вернуться к уровням 2015 года. Напомним, что 23-25 августа 2015 года доллар США стоил 71,4 руб., а евро торговался по 83,1 руб. Вместе с тем введение административного регулирования валютного рынка и появление черного рынка валюты пока очень маловероятно. Так что серьезного повода для беспокойства действительно нет.

Эксперт "Альпари" в очередной раз напоминает, что лучшей страховкой от девальвации являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Его денежная позиция в размере $34 млрд в период девальвации автоматически обеспечивает рост прибыли и дивидендных выплат держателям привилегированных бумаг.