Новости

Нет повода для беспокойства?

11 апреля 2018

Рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны Банка России не требуется. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Министерство финансов уже сообщило, что не планирует менять действующий механизм закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в связи с новыми санкциями США.

"Если под финансовой стабильностью понимать стабильность бюджета, то Эльвира Набиуллина однозначно права. Дорогая нефть и дешевый рубль – просто мечта Министерства финансов", - отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. Однако нельзя отрицать, что фундаментальный геополитический негатив очень серьезен. Ясно, что санкции будут только ужесточаться. Уже идут разговоры о запрете на покупку новых выпусков российских суверенных долгов. И самый больной вопрос в данном контексте – это, конечно, курс рубля.

Читайте также:

В очередь на выход. Когда стремительный рост доллара закончится?
11 апреля 2018
«Русалу» закрывают доступ к LME
11 апреля 2018

ЦБ РФ обладает резервами в размере почти $460 млрд. Однако в России мегарегулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Есть все шансы, что рублевые пары могут на короткий период вернуться к уровням 2015 года. Напомним, что 23-25 августа 2015 года доллар США стоил 71,4 руб., а евро торговался по 83,1 руб. Вместе с тем введение административного регулирования валютного рынка и появление черного рынка валюты пока очень маловероятно. Так что серьезного повода для беспокойства действительно нет.

Эксперт "Альпари" в очередной раз напоминает, что лучшей страховкой от девальвации являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Его денежная позиция в размере $34 млрд в период девальвации автоматически обеспечивает рост прибыли и дивидендных выплат держателям привилегированных бумаг.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Черный понедельник":
Все материалы сюжета (19)

Предложения месяца:

Солид Банк. Вклад «Токио».
Сумма вклада от 100 000 рублей. Срок 153 дня. Ставка 7.50% годовых..
Пополнение вклада допускается, при этом общая сумма вклада с учетом доп.взносов не может превышать 1 400 000 рублей.

Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании