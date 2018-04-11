Система Tax Free начала работать в России в тестовом режиме

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Систему Tax Free запутили в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске. До конца года система должна заработает по всей России. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Иркутской области.

Tax Free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. Вернуть часть потраченных денег смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом НДС.

При покупке иностранцу необходимо будет получить документ — чек Tax Free. Впоследствии чек, сам товар, а также паспорт нужно будет предоставить в аэропорту сотрудникам таможенных органов. По итогам проверки таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту через оператора Tax Free или напрямую от магазина. Предоставлять данные в Налоговую службу будет сам оператор и магазин уже без участия туриста.

Чтобы помочь туристам, участники проекта должны подготовить информационные буклеты о системе Tax Free для покупателей на трех языках — русском, английском и китайском.

Магазинам, чтобы участвовать в системе Tax Free, нужно состоять в списке, утвержденном Минпромторгом России перечень. С конца марта Министерство уже принимает заявки на участие в проекте.

При этом законом определен перечень товаров, на которые Tax Free не распространяется, — речь пока идет только о подакцизных товарах.