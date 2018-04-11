Авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс из Иркутска в Москву

Фото: anadyr.org

10 апреля состоялся первый полёт Boeing 737-800 из Иркутска в Москву отечественного лоукостера «Победа». В столицу России вылетели 159 пассажиров.

Теперь перелеты Между Иркутским международным аэропортом и Внуково «Победа» будет осуществляться ежедневно. Прибытие в Иркутск — в 6:45 по местному времени, вылет обратнов Москву — в 7:35.

Самый недорогой билет из Иркутска до Москвы для пассажира без багажа обойдется в 5 000 рублей. Тариф не предполагает возможности выбора места, возврата билета, изменения даты вылета. Отсутствует на борту и питание. Несмотря на это, в авиакомпании считают, что полёты лоукостера «Победы» в Байкальский регион (Иркутск и Улан-Удэ) позволят удешевить туристические поездки россиян на Байкал.

Иркутск стал вторым по дальности направлением на карте полетов "Победы" после столицы Бурятии — Улан-Удэ. Во Внуково для иркутского авиарейса предусмотрены стыковки с другими рейсами "Победы", в том числе в Баден-Баден, Бергамо, Кельн, Пизу и Стамбул.