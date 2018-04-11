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В честь Дня Победы Солид Банк запустил новый вклад "Великий май"

11 апреля 2018

День Победы – священный праздник для всех россиян. АО "Солид Банк" чтит память Великого подвига и, в знак благодарности, запускает праздничный вклад, ставший традиционным. В этом году победный вклад носит громкое имя "Великий Май".

Вклад "Великий Май" имеет ряд преимуществ: повышенная ставка до 8,25% годовых, оптимальный срок (367 дней) и возможность пополнения без каких-либо ограничений.

Оформить данный вклад можно от суммы 100 000 руб., максимальная сумма не ограничена.

Открыть вклад "Великий Май" можно в любом офисе АО "Солид Банк".


/ СИА /
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Солид Банк. Вклад «Токио».
Сумма вклада от 100 000 рублей. Срок 153 дня. Ставка 7.50% годовых..
Пополнение вклада допускается, при этом общая сумма вклада с учетом доп.взносов не может превышать 1 400 000 рублей.

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