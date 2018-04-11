В честь Дня Победы Солид Банк запустил новый вклад "Великий май"

День Победы – священный праздник для всех россиян. АО "Солид Банк" чтит память Великого подвига и, в знак благодарности, запускает праздничный вклад, ставший традиционным. В этом году победный вклад носит громкое имя "Великий Май".

Вклад "Великий Май" имеет ряд преимуществ: повышенная ставка до 8,25% годовых, оптимальный срок (367 дней) и возможность пополнения без каких-либо ограничений.



Оформить данный вклад можно от суммы 100 000 руб., максимальная сумма не ограничена.



Открыть вклад "Великий Май" можно в любом офисе АО "Солид Банк".