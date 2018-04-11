РСХБ увеличил темпы кредитования посевной на 27%

В январе-марте 2018 года Россельхозбанк направил на проведение сезонных работ более 101 млрд рублей, что на 27% превышает аналогичный показатель прошлого года. РСХБ является безусловным лидером отечественного рынка кредитования сезонных работ, доля Банка в общем объеме выдач превышает 90%.
При этом в I квартале текущего года 77 млрд рублей было направлено предприятиям крупного бизнеса, 24 млрд рублей – клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.
РСХБ последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка Банком способствовала технологизации отрасли АПК, увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерновых в прошлом году.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.