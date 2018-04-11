Примсоцбанк принял участие в XIII ежегодном мемориальном велопробеге Уссурийск-Артём

7 апреля 2018 года состоялся ежегодный мемориальный велопробег, посвящённый памяти жертв локальных войн. Примсоцбанк традиционно выступил партнёром мероприятия. Кроме того, десять сотрудников банка стали непосредственными участниками заездов.

В пробеге приняло участие рекордное число участников – 379 человек. Маршрут состоял из 8 этапов общей протяжённостью 82 км 700 метров. Сотрудники из Уссурийска, Владивостока и Артёма выявили желание принять участие в велопробеге на разные дистанции, а самые активные продолжили свой путь вплоть до Владивостока.

«Память о таких приморских героях, как Виктор Куц не должна ослабевать. Наша цель – добиться того, чтобы люди знали не только общероссийских героев, но и своих земляков, сделавших всё возможное во благо страны и края - говорит Анастасия Крапивко заместитель начальника доп. офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Уссурийске - Очень приятно осознавать, что наше личное мнение совпадает с позицией компании по данному вопросу.»

Как социальный банк, Примсоцбанк активно участвует в поддержке и реализации различных социальных проектов и программ. Наибольшую активность компания сосредоточила на социальной поддержке детства и развитии спорта в регионах присутствия банка.