Банк УРАЛСИБ провел пресс-завтрак по итогам работы в 2017 году

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге собрал представителей СМИ Свердловской области на пресс-завтрак. Гостями мероприятия стали редакторы и журналисты ведущих областных и городских изданий.

Ключевой темой встречи стали итоги работы Банка за 2017 год. Вице-президент по связям с общественностью, руководитель Службы внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Волина рассказала журналистам о работе и основных достижениях Банка, а также о новых федеральных проектах. Управляющий филиалом в Екатеринбурге Александр Киреев подвел итог работы Банка УРАЛСИБ в Уральском регионе и поделился планами на предстоящий год. Спикеры Банка в ходе беседы ответили на вопросы представителей СМИ о коммуникационной стратегии Банка и задачах на ближайшую перспективу.

«Банк открыт к постоянному взаимодействию со СМИ, и мы рады, что инфоповоды, которые мы создаем, не остаются без вашего внимания. Мы два года активно работали над повышением эффективности процессов, развитием линейки продуктов и каналов продаж. Как итог – Банк увеличил объем активов, прибыль и капитал. По результатам работы УРАЛСИБа в 2017 году президент Банка Владимир Коган был назван «Банкиром года» по версии портала Банки.ру». Ирина Волина,Вице-президент по связям с общественностью, руководитель Службы внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ работает в Екатеринбурге с 2001 года. На территории Уральского федерального округа сейчас функционирует 17 отделений в 11 городах, в том числе, в таких его крупных экономических центрах, как Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Магнитогорск.

В 2017 году прибыль филиала Банка в Екатеринбурге составила 6 млрд рублей. Объем выдачи кредитов физическим лицам в Уральском федеральном округе вырос в 2,7 раза, по сравнению с 2016 годом и превысил 7,4 млрд рублей. При этом в Свердловской области объем выдачи кредитов в 2017 году увеличился более чем в 3 раза, превысив 2,5 млрд рублей. В 1 квартале 2018 года объем выдачи кредитов физическим лицам в Свердловской области вырос практически в два раза.

«Банк также активно развивает сотрудничество с органами государственного и муниципального управления. В 2017 году было подписано Соглашения о сотрудничестве с Администрацией Сургута, в январе 2018 года - с Правительством Челябинской области. Сейчас в рамках сотрудничества Банка и Правительства Свердловской области мы разрабатываем Дорожную карту, одним из основных направлений которой станет поддержка малого и среднего бизнеса». Александр Киреев,Управляющий филиалом в Екатеринбурге ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В Уральском регионе УРАЛСИБ сотрудничает более чем с 12 тыс. предпринимателей. Банк является Федеральным партнером Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», активно сотрудничает с Фондами поддержки предпринимательства. На текущий момент в рамках программы Свердловского фонда поддержки предпринимательства по предоставлению поручительств по банковским кредитам более 40% кредитных договоров заключено с поддержкой Фонда.