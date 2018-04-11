Сбербанк предоставил кредитную линию «Аэроклуб Тур»

Сбербанк предоставил кредитную линию в 100 млн рублей агентству по организации и проведению корпоративных мероприятий «Аэроклуб Тур». Таким образом, лимит кредитных средств для группы компаний «Аэроклуб» вырос до 400 млн руб. Полученные средства будут направлены на развитие бизнеса компании.

«Группа компаний «Аэроклуб» является экспертом и лидером на рынке корпоративных услуг, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов, — Сбербанк, поддерживая компанию профессионалов, расширяет возможности для развития их деятельности и поддержанию высокого уровня обслуживания в данной сфере».

«Сотрудничество с ведущим банком страны позволит нам вести более гибкое управление ресурсами компании в рамках реализации долгосрочных проектов по организации деловых поездок и мероприятий для наших клиентов, а также развивать инновационные для индустрии технологические решения, — прокомментировал генеральный директор ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин.