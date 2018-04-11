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Члены Правления Сбербанка купили акции банка

11 апреля 2018

Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, финансовый директор (CFO) Александр Морозов и Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов, курирующий и координирующий работу подразделений внутрибанковской безопасности,  кибербезопасности, блока «Сервисы» приобрели акции банка на сумму 45 млн рублей.

Александр Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысяч привилегированных акций Сбербанка в результате чего прямая доля CFO в уставном капитале Сбербанка увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Станислав Кузнецов приобрел 134 тысячи обыкновенных акций банка, и его доля в уставном капитале Сбербанка составила 0,00059%.


/ СИА /
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