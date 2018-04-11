Клиенты Альфа-Банка получили привилегии по картам Visa Premium

С 9 апреля 2018 года клиенты Альфа-Банка при оплате покупок по премиальным картам Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite получили приятные подарки и привилегии:

· Скидку 20% на поездки бизнес-классом по городу с Gett и Wheely

· Скидку до 20% на билеты и кинобар в сети кинотеатров «КАРО»

· Бесплатную доставку и бонусы в «Азбуке Вкуса»

· Скидку 15% в сети семейных кафе «АндерСон»

· Скидку до 15% в ресторанах White Rabbit Family

· Второй билет в подарок в Третьяковскую галерею

· Скидку 20% на индивидуальные билеты в «Мастерславле»

· Скидку 50% на основную подписку AMEDIATEKA на год

· Скидку 50% на подписку онлайн-кинотеатра Окко

Подробнее о пакете предложений от Visa Premium можно узнать на сайте https://www.visa.com.ru/pay-with-visa/visa-kids-and-family.html

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.