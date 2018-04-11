Альфа-Банк по всей стране проведет семинары по финансовой грамотности для детей и взрослых

С 9 апреля по 22 апреля 2018 года в рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи Минфина РФ Альфа-Банк проведет серию бесплатных семинаров для детей и взрослых более чем в 50 городах по всей стране. Эксперты Альфа-Банка посетят учебные заведения и на простом языке расскажут ребятам о базовых понятиях и терминах в сфере финансов, об эффективном накоплении и расходовании средств, основных инструментах управления финансами.

Кроме того, в отделениях Альфа-Банка пройдут семинары для взрослых, из которых родители узнают:

· Как воспитывать правильное отношение к финансам у детей разных возрастов

· Как поведение родителей влияет на отношение ребенка к деньгам

· Как и за что давать ребенку деньги, чтобы он научился ими распоряжаться

· Как объяснять детям необходимость копить, планировать будущее и управлять своими желаниями

«На протяжении уже нескольких лет мы проводим бесплатные семинары по финансовой грамотности и являемся генеральным партнером большой всероссийской акции под эгидой Минфина. И всякий раз мы видим живой интерес и отклик как взрослых, так и детей. Для нас это не разовая акция, а ежедневная работа. Мы уверены, что занимаемся одной из самых важных в современном обществе тем: ведь от умения правильно распоряжаться деньгами зависит качество жизни человека. На наших семинарах мы даем базовые знания и на живых примерах рассказываем, как эффективнее распределить бюджет, избежать ошибок и достичь важных финансовых целей. Наши эксперты говорят на простом и понятном языке и всегда отвечают на вопросы слушателей»", — говорит Наталия Логинова, руководитель направления по развитию клиентских семинаров Альфа-Банка.



Бесплатный семинары для взрослых пройдут в Москве 13 и 18 апреля в отделениях банка по следующим адресам:

· ул. Земляной вал, д. 14-16/11, стр. 1, 13 апреля, 19.00.

· ул. Большая Тульская, д. 2, 18 апреля 19.00.

Получить подробную информацию о месте и времени проведения семинаров и записаться на участие можно на сайте Альфа-Банка, выбрав в меню конкретный город.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.