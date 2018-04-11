Более 50 тысяч рублей украл брачный аферист у жительниы Приангарья

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9 апреля в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что в интернете познакомилась с мужчиной, который воспользовавшись ее доверчивостью, под разными предлогами выманил у неё более 50 тысяч рублей.

По данному факту следственный отдел МО МВД России «Усть-Кутский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.