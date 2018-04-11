Пять торговых центров Иркутска не прошли проверку на пожарную безопасность

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В иркутских торговых центрах «Шанхай Сити», «Шанхай Сити Молл», «Рублев», «Бишкек», «Торговый комплекс», а также в батут-парке «Царский» выявлены нарушение требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Проверки проводили сотрудники прокуратуры, службы стройнадзора и Росгвардии. Особое внимание они обращали на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

После получения заключения специалистов будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.