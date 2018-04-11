Ректором ИрГАУ назначен Юрий Вашукевич

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 47-кр от 10 апреля 2018 года ректором Иркутского ГАУ назначен Юрий Евгеньевич Вашукевич, временно исполнявший обязанности ректора с 7 ноября 2016 года.

Как сообщает пресс-слубжа университета, Вашукевич Юрий Евгеньевич, родился в 1966 году в г. Белая Церковь, Киевской области.

В 1988 году окончил факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института по специальности биолог-охотовед.

В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат экономических наук, в 2007 году присвоено учёное звание доцент.

Прошёл трудовой путь от ассистента (1988 г.) до заведующего кафедрой экономики и организации охотничьего хозяйства (2005-2016 гг.).

Ранее, с апреля 2007 г. по август 2011 г., Юрий Вашукевич уже возглавлял данный вуз.