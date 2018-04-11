Инфляция в марте в Иркутской области составила 0,1%

В Иркутской области в марте 2018 года инфляция составила 0,1%. При этом в среднем цены на продовольственные товары практически не изменились, а непродовольственные товары подорожали на 0,3%, сообщает Иркутскстат.

Из продуктов питания в марте по сравнению с февралем значительно подорожала морковь (на 14%), свекла (11%), картофель (10%), капуста, виноград (9%), бананы (6%), лук и пшено (на 4%). На 1-3% дороже стали сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания и многие рыбопродукты (включая деликатесы). В тех же пределах увеличились цены на масло сливочное и оливковое, стерилизованное и сгущенное молоко, сыр плавленый, мороженое, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соки фруктовые, воду минеральную и питьевую. Такое повышение цен отмечено и на соль, сахар, кофе натуральный, какао, яйца, бараночные изделия, кексы, рулеты, орехи, чеснок, яблоки и сухофрукты.

В то же время произошло снижение цен на огурцы свежие (на 29%), лимоны (4), апельсины, крупу гречневую и маргарин (на 3%).

В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на миксеры, блендеры (на 4%), мотоциклы без коляски, скутеры и краски строительные (на 3%). На 1-2% дороже стали многие предметы детского и взрослого гардероба, ткани шерстяные и платьевые шелковые, полотенца личные, комплекты постельного белья, шампуни, сумки, табачные изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на электроутюги, плиты бытовые, телевизоры и на ряд стройматериалов (доску обрезную, еврошифер, ламинат и линолиум). В этих пределах подорожали наборы фломастеров, конструкторы детские, ковры шерстяные и полушерстяные, ювелирные изделия, лопаты садовые, новые и подержанные автомобили иностранной марки и газомоторное топливо.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в марте составил 100,2%. За месяц выросла стоимость прививок животным (на 2,6%), авиабилетов (2,4%), проживания в гостинице, организации и выполнения работ по эксплуатации домов (2,1%), общего анализа крови (1,5%), первичной консультации врача-специалиста (на 1%).

В то же время снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом (на 1,9%), подешевели поездки на отдых в Таиланд (1,2%), начальные курсы обучения вождению легкового автомобиля (на 0,5%).