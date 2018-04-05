Промсвязьбанк анонсировал корпоративную карту МИР для бизнеса

Промсвязьбанк запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую корпоративную карту на базе платежной системы МИР. Национальная платежная карта МИР была создана при поддержке государства для удобства клиентов российских банков, отвечает мировым стандартам безопасности и не зависит от внешних факторов.

Карта МИР обслуживается на всей территории России в банкоматных и торгово-сервисных сетях всех банков. Технологии национальной платежной системы полностью соответствуют мировым стандартам безопасности.

«Карта МИР не уступает в своем функционале системам Visa и Mastercard. Являясь надежным национальным платежным инструментом, она обеспечивает высокий уровень безопасности проведения платежей. Снятие наличных, безналичные расчеты, SMS-информирование - все эти функции доступны держателем корпоративных карт МИР», - прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Клиентам банка доступны для оформления, как именные карты, так и карты мгновенной выдачи. Заказать карту можно на сайте Промсвязьбанка, через контакт-центр и в отделениях банка по всей России.