Промсвязьбанк запускает новый вклад «Растущий доход»

Промсвязьбанк представляет новый депозит — с 4 апреля всем клиентам доступен вклад «Растущий доход» со ставкой до 8% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50000 рублей. Вклад оформляется на срок 360 дней. Срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная ставка. Максимальная процентная ставка по вкладу — 8% годовых.

«Растущий доход» — пополняемый вклад: прием дополнительных взносов возможен в течение 60 календарных дней с даты открытия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Условиями вклада предусмотрено сохранение процентов при досрочном расторжении за полные процентные периоды. Пролонгировать вклад клиенты могут не более трех раз.

«Новый вклад позволяет удовлетворить потребности клиентов, которым интересен как небольшой срок размещения сбережений, так и более длительный срок. Выплаченные проценты по окончанию каждого процентного периода сохраняются при досрочном расторжении вклада. Вклад дает возможность зафиксировать высокую процентную ставку на следующих процентных периодах, что очень актуально на фоне постепенно снижающихся ставок по депозитам на рынке вкладов», – рассказывает директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

Вклад можно открыть как в любом офисе Промсвязьбанка, так и воспользовавшись интернет- или мобильным банком PSB-Mobile.