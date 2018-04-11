Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей

По данным RAEX (Эксперт РА) топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ на 1 января 2018 Промсвязьбанк поднялся с 10 места на 6. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год составили 43% или 59 740 млн рублей на начало этого года.

Согласно исследованию «Эксперт РА» по кредитованию малого и среднего бизнеса в России за 2017 год, рост портфеля кредитов МСБ составил 10%. Этому способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ.

Концентрация выдачи кредитов в банках из топ-30 достигла рекордных 66%, а качество портфелей улучшилось. По прогнозам аналитиков из RAEX в 2018 году среди банков усилится конкуренция за качественного заемщика, а объем кредитного портфеля МСБ вырастет на 15% и составит 4,9 трлн рублей.

«Стоит отметить, что совокупный рост кредитного портфеля МСБ в 2018 году на 15% – это весьма оптимистичный прогноз. Согласно нашему совместному с «ОПОРОЙ РОССИИ» исследованию МСБ – Индекс RSBI – предприниматели не торопятся жить в кредитной логике. Они неохотно инвестируют в развитие бизнеса и оценивают риски в этом направлении как высокие, – отмечает Кирилл Тихонов, вице-президент - управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка. – Тем не менее, кредитный портфель Промсвязьбанка будет расти, учитывая тенденции к дальнейшему снижению ключевой ставки регулятора и повышение уровня диджитализации услуг».