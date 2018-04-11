Главврача больницы в Приангарье оштрафовали на 500 тысяч рублей

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Суд признал главного врача ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ и назначил ей штраф в размере 500 тыс. рублей.

Следствием утановлено, что в 2014 году женщина дважды оплачивала наложенные на неё, как на должностное лицо, штрафы за совершение административных правонарушений за счёт финансовых средств больницы, тем самым совершив растрату денежных средств на общую сумму 65 тыс. рублей.

Кроме того, по информации пресс-службы региональной Прокуратуры, используя своё служебное положение, главврач присвоила денежные средства больницы в сумме 10 тыс. рублей.

Несмотря на то,что женщина возместила полную сумму материального ущерба, она не признала своей вины.

По результатам проведённых в судебном заседании судебно-технической экспертизы документов, судебно-бухгалтерской экспертизы, показаниями бывших сотрудников больницы ее доводы о непричастности к хищению денежных средств, были полностью опровергнуты.

Выводы суда о виновности главврача подтверждены апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам Иркутского областного суда, которым приговор районного суда оставлен без изменения.