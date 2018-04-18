Быть лидером – дано не каждому

По мнению россиян, быть лидером – дано не каждому. Лидерские качества отмечают в себе чаще других молодые люди и жители мегаполисов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного теме лидерства.

По мнению большинства россиян, (66%) организаторские качества у человека либо есть, либо нет. Молодежь чаще, чем старшее поколение, полагает, что лидерству можно научиться (46% среди 18-24-летних против 19% среди 60-летних и старше).

Способности лидера в той или иной степени в себе чувствуют около половины опрошенных: 10% считают свой авторитет непререкаемым в любой компании и ситуации, 20% порой случается становиться «вожаками» больших групп, 36% - могут повести за собой лишь небольшое число людей. Лидерские качества, по их самооценке, присущи в большей степени молодым людям, жителям мегаполисов.

Идеальный начальник для россиян сегодня – зрелый мужчина, строгий, спокойный. Еще одно важное требование – нацеленность на изменения, инновации.

В ТОП-3 народного рейтинга качеств успешного руководителя входят честность/открытость, целеустремленность и профессионализм, но в сегодняшних руководителях, по оценкам респондентов, эти качества довольно редки.