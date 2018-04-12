Сбережения в долларах есть у 5% россиян

Россияне ожидают ослабления курса национальной валюты, но сбережения в валюте имеются только у 3-5% россиян, большинство предпочитает хранить свои сбережения в рублях (68%). Об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У россиян фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в 3-х месячной перспективе респонденты прогнозируют 61 руб. за доллар (среднее значение по ответам тех, кто дал конкретный прогноз, - 52%), через год – 64 руб. (по ответам 38%). Такие цифры ожидались на фоне текущего официального курса на уровне 57 руб. за доллар. Те же тенденции наблюдались и по результатам опроса годичной давности.

Интерес к ситуации на валютном рынке в последние несколько лет (по данным мартовских опросов) сохраняется на уровне свыше 50%, при этом все же фиксируется постепенное снижение. В марте 2018 г. о том, что следят за изменением курса американской валюты, сообщили 54% граждан (в марте 2017. г. – 58%, в марте 2016 г. – 56%).

Условия для накопления сбережений становятся все более благоприятными. Так, сегодня о том, что у них нет сбережений, сообщают 29% россиян – против 41% в 2015 г. Хранят накопления преимущественно в национальной валюте (68%). Сбережения в долларах есть у 5%, в евро – у 3% россиян (среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга соответствующие доли составляют 12% и 11%). Другие валюты назвал лишь 1% участников опроса.