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Открыта продажа Единых билетов в Крым

11 апреля 2018

Открыта продажа Единых билетов в Крым. Перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновляется с 30 апреля и будет осуществляться по 30 сентября включительно.

Единый билет состоит из двух частей: билет на поезд и билет (талон) для проезда на автобусе/пароме.

На поезде пассажиры могут следовать от любой станции до Анапы или Краснодара, далее на автобусе и пароме до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя,  Евпатории или Керчи.

Также организована служба помощи пассажирам с багажом при пересадке с автобуса на паром. Услуга предоставляется бесплатно.

Оформить Единый  билет можно за 90 дней до планируемой даты.

Покупку Единых билетов для проезда в Крым можно осуществить на сайте pass.rzd.ru и в кассах железнодорожных вокзалов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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