Предпринимателей Иркутского района приглашают к участию в выставке «Сибпродовольствие»

Руководителей предприятий потребительского рынка и товаропроизводителей из Иркутской области приглашают принять участие в выставке «Сибпродовольствие». Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2018 года в Иркутске на территории выставочного комплекса «Сибэкспоцентр».

Фото: sibexpo.ru

В ходе выставки состоится областное мероприятие «Продукты Приангарья», дегустационный конкурс «Иркутская новинка», пройдут круглые столы «Региональные производители и торговые сети: как строится взаимодействие» и «Экспорт продукции АПК Иркутской области, как перспективное направление сбыта». Предусмотрена праздничная программа фестиваля сладостей «Кренделек».

В дни выставки будет работать ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции, продуктов питания организаций агропромышленного комплекса региона.

Дополнительную информацию об участии можно получить у руководителя проекта Светланы Владимировны Походяевой по телефону: 8 (3952) 259-938 или по e-mail: psv@sibexpo.ru.

Также информацию о выставке можно найти на сайте «Сибэкспоцентра».

Выставка «Сибпродовольствие» является эффективной площадкой для продвижения продуктов питания и напитков, продукции сельхозпроизводителей, сырья и технологий для их производства, особенно в условиях экономических санкций.