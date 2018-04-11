Трамп решил сыграть в русскую рулетку

Группа конгрессменов-демократов внесла в Конгресс США законопроект, который в случае принятия запретит американским гражданам и компаниям размещать свои средства в российских ОФЗ. Пока это касается только новых выпусков, однако, предположим самый негативный сценарий, что это коснется рынка в целом.

Профессиональные паникеры уже заговорили о крахе российской национальной валюты и бюджета в целом, то есть, по их мнению, в скором времени Россию ждет дефолт по аналогии с августом 1998 года, отмечает директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. Они, видимо, просто перепутали Россию с Соединенными Штатами. Вашингтон действительно зависит от рефинансирования своих долгов и от крупнейших кредиторов – Китая и Японии. Однако российский бюджет – это, прежде всего, доходы от продажи нефти. И в отличие от 2014 года с ценами на нефть пока все в порядке. Россия без проблем сможет сократить заимствования. Размер рублевого долга составляет около $120 млрд., доля нерезидентов – примерно $40 млрд. При этом международные резервы России составляют порядка $460 млрд. Если будет принято политическое решение, то выкупить долю иностранцев ЦБ РФ сможет без особых проблем, а значит ни государственным финансам России, ни российскому рублю ничего не угрожает.

Нужно ли выводить международные резервы Банка России из американских облигаций?! Если американцы заморозят вложения российского ЦБ РФ в свои облигации, то это будет очень громкая история, считает аналитик Альпари. Размер инвестиций превышает $100 млрд. И это, несомненно, подорвет репутацию США как первоклассного заемщика и заставит насторожиться крупнейших кредиторов. Шаг спорный, однако экономика в текущей ситуации может быть принесена в жертву политике. Однозначного ответа на данный вопрос у нас нет. Доллары США необходимы ЦБ РФ для проведения возможных валютных интервенций в поддержку рубля и ОФЗ. На долларе основана вся мировая торговля. Если Вашингтон заморозит российские инвестиции в свои облигации, то это можно будет однозначно назвать актом финансового терроризма.

Чем может ответить Россия?! "Варианты передачи ядерного оружия Ирану и прочие политические решения оставим в стороне. Рассмотрим экономику и финансы. Национализация активов американских компаний в России и, главное, мораторий на выплату внешних суверенных и корпоративных долгов, - рассуждает Александ Разуваев. - Доля нерезидентов, прежде всего, американцев во free float (акции в свободном обращении) российских компаний составляет 30%-35%. Можно заморозить их оборот и, главное, дивиденды. Лето – сезон их выплат – не за горами. Ну и конечно, прямые активы США в России".

Крупнейшая по объему выручки – это Procter & Gamble (144 млрд руб.). На территории России у компании есть два завода по производству потребительских товаров – в Новомосковске и Санкт-Петербурге. Компания «Эппл Рус», через которую в Россию поставляются iPhone и другая продукция американского производителя, так же весьма интереса: её размер выручки составляет 124 млрд руб. У «дочки» PepsiCO выручка – 121 млрд руб. и т.д. Размер выручки важен для оценки размера потенциальных убытков американской стороны. Грубо размер годовой выручки примерно соответствует стоимости компании.

Ну и в заключение, пузырь на американском рынке акций может сдуться в любой момент. И вероятность этого в последнее время сильно выросла. История с Lehman Brothers может повториться. Падение американского фондового рынка – это сильный удар по уверенности американских потребителей, есть серьезный риск рецессии. Не факт, что новый кризис без серьезных потерь переживут сами США и их союзники в Европе.

В мире снова подул ветер перемен, и далеко не для всех он будет добрым. Делая Америку снова великой, Дональд Трамп решил сыграть в русскую рулетку, подчеркивает эксперт Альпари.