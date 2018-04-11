«Тотальный диктант» пройдет на рейсах S7 Airlines

S7 Airlines и ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» предлагают пассажирам проверить свои знания прямо в полете, став участниками эстафеты на высоте 10 000 метров. 14 апреля 2018 года пассажиры трех рейсов S7 Airlines во всех часовых зонах проекта – от Дальнего Востока до Европы – смогут написать диктант.

S7 Airlines уже в третий раз становится генеральным перевозчиком акции «Тотальный диктант». Возможность написать диктант в самолете всегда вызывает большой интерес среди пассажиров.

В этом году автором «Тотального диктанта» стала известная российская писательница Гузель Яхина. Три части текста расскажут участникам акции об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока, столицы «Тотального диктанта»-2018, в Новосибирск, на родину проекта. В полете пассажиры смогут написать первую часть текста – «Утро». На рейсе из Новосибирска в Москву продиктуют вторую часть диктанта – «День». В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим. Им достанется заключительная часть – «Вечер».

Присоединиться к акции «Тотальный диктант» смогут пассажиры рейсов:

· S7-3280 Владивосток – Новосибирск (вылет в 11:55);

· S7-184 Новосибирск – Москва (вылет в 11:55);

· S7-625 Москва – Рим (вылет в 11:05).

Бортпроводники раздадут желающим написать диктант специальные бланки, а также радиогиды с наушниками, которые позволят слышать текст и не мешать другим путешественникам.

Пассажиры других рейсов S7 Airlines тоже смогут стать участниками «Тотального диктанта». В этом году к проекту присоединились партнеры S7 Airlines – аэропорты Кневичи (Владивосток), Толмачево (Новосибирск) и Домодедово (Москва), где перед путешествием можно будет попробовать свои силы.

«Тотальный диктант» – общественный проект, цель которого – дать возможность любому человеку проверить свое знание русского языка. В преддверии акции в российских городах, а также на сайте проводятся бесплатные подготовительные занятия по русскому языку. Ожидается, что в этом году диктант напишут более 250 тысяч человек из 1000 российских и зарубежных городов.

Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» и узнать подробности можно на сайте totaldict.ru