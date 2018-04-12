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Всплеск курса доллара не принесет большого вреда экономике, напротив, экспортеры получат сверхприбыль

12 апреля 2018

Президент США сообщил о возможном ударе по Сирии, в результате курс евро вырос до 80,5 рублей, доллара – до 65,06 рублей.



Реакция рынка на подобные новости всегда чрезвычайно резкая. До прояснения ситуаций рынок будет держаться в напряжении, каждая последующая горячая новость будет накалять обстановку еще больше. Если за пару дней стороны не перейдут от слов к делу, то рынки начнут успокаиваться. Это может произойти и раньше, если последуют мирные официальные заявления.

Кратковременный всплеск курса доллара к рублю не принесет большого вреда экономике, напротив, экспортеры получат сверхприбыль. Например, Роснефть могла заработать на ослаблении рубля дополнительно до 3 млрд выручки от реализации нефти. Соответственно, государство получит больше налогов.

Но длительное, более 2 недель ослабление рубля на 15% по сравнению с уровнем марта вызовет рост инфляционных ожиданий, возможно, до 5-6% в год. После такого скачка курс вряд ли быстро вернется на прежний уровень даже при ослаблении геополитической напряженности.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»
 


/ СИА /
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