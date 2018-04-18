Лидеры и аутсайдеры авторынка в 1 квартале 2018 года

За первый месяц весны продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 157,3 тыс. единиц – почти на 14% больше, чем за март 2017 года. По итогам первого квартала также наблюдается положительная динамика (+21,7% до 392,9 тыс. автомобилей). ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в январе – марте 137,1 тыс. машин, что соответствует доле рынка около 35%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 91,3 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей 23,2%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 42,9 тыс. автомобилей и долей чуть меньше 11%. Таким образом, им суммарно принадлежит 69% российского авторынка. Отметим, что из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти. При этом больше других прибавил Mitsubishi, продажи которого в январе – марте 2018 увеличились в 2,4 раза. А вот российский УАЗ продемонстрировал падение почти на четверть. Звание лидера среди моделей по прежнему удерживает KIA Rio, показатель которого за первый квартал достиг 25,4 тыс. реализованных экземпляров. На втором месте находится LADA Vesta (24,3 тыс. шт.), а замкнула тройку лидеров LADA Granta (20,6 тыс. шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris (15,8 и 14,5 тыс. шт. соответственно). Источник: https://www.autostat.ru/infographics/33794/ © Автостат.

В марте продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 157,3 тыс. единиц – почти на 14% больше, чем за март 2017 года. Сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ" По итогам первого квартала также наблюдается положительная динамика (+21,7% до 392,9 тыс. автомобилей).

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в январе – марте 137,1 тыс. машин, что соответствует доле рынка около 35%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 91,3 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей 23,2%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 42,9 тыс. автомобилей и долей чуть меньше 11%. Таким образом, им суммарно принадлежит 69% российского авторынка.

Отметим, что из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти. При этом больше других прибавил Mitsubishi, продажи которого в январе – марте 2018 увеличились в 2,4 раза. А вот российский УАЗ продемонстрировал падение почти на четверть.

Звание лидера среди моделей по прежнему удерживает KIA Rio, показатель которого за первый квартал достиг 25,4 тыс. реализованных экземпляров. На втором месте находится LADA Vesta (24,3 тыс. шт.), а замкнула тройку лидеров LADA Granta (20,6 тыс. шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris (15,8 и 14,5 тыс. шт. соответственно).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», из 20 представленных моделей только две (причем, обе – Toyota) в первом квартале 2018 года показывают падение продаж – кроссовер RAV4 (-6,7%) и бизнес-седан Camry (-9%).