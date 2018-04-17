"Потому что надоел". По каким причинам россияне меняют автомобиль?

Средний срок владения автомобилем в России составляет около 5 лет. Какие причины могут подтолкнуть российского автовладельца к тому, чтобы он поменял свою машину? Чтобы выяснить наиболее популярные из них, специалисты агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в апреле 2018 года провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 13 тысяч респондентов.

Всем участникам предлагалось ответить на вопрос: «По каким причинам вы можете сменить автомобиль?». При этом можно было указать несколько вариантов ответа. Как показали результаты, свыше 40% готовы сделать это просто потому, что «надоел» (43,1%) или «стало больше денег» (40,5%). Каждый третий респондент (32,5%) признал, что может задуматься о замене машины, если та начнет часто ломаться, а каждый четвертый (25,5%) – если изменится его семейное положение, появятся дети и т.п.

Более 17% готовы пожертвовать автомобилем, когда срочно понадобятся деньги (в таком случае они будут рассматривать покупку машины дешевле). Немногим меньше (более 16%) могут поменять машину в случае появления нового хобби (которое потребует наличие других возможностей автомобиля) или после аварии, т.к. просто «не хочется заниматься ремонтом». Каждый десятый автовладелец (9,6%) готов сменить автомобиль, если вырастут цены на его обслуживание. Такое же количество опрошенных готово рассмотреть покупку более дорогой и статусной машины взамен имеющейся – при условии получения новой работы или новой должности.