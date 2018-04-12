Более 3 млрд рублей налогов оплатили россияне через интернет с начала года

Более 3 млрд рублей налогов и сборов оплатили россияне через сайт nalog.ru за январь-март 2018 года. Всего проведено 2 млн операций. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

Оплатить налоги онлайн можно с помощью электронных сервисов ФНС России — «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги». Сервисы доступны клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене.

На данный момент технически реализована возможность оплаты у 35 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, QIWI Банка и Тинькофф Банка.

Подключиться к системе онлайн оплаты кредитные организации могут в соответствии с Порядком.