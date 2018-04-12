Более 3 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали в Иркутске

Более 3 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали в Иркутске струйно-инъекционным методом в рамках весенней акции «Охота на ямы». Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. По его словам, дорожные неровности, образовавшиеся после зимы, отремонтировали на 50 улицах города.

До начала апреля работы велись с помощью рециклеров, которые могут выполнять ямочный ремонт при отрицательной температуре воздуха и высокой влажности. Были устранены дефекты покрытия на улицах: Пискунова, Желябова, Дорожной, Станиславского, Партизанской, 30-й Дивизии, Карла Маркса, Подаптечной, Волжской, Постышева, Верхней Набережной, Рабочего Штаба, Александра Невского, Дзержинского, Ленской, Ушаковской, Фаворского, Академической, Сергеева, Полярная, Баумана, а также по улице ст. Горка.

В апреле температура воздуха достигла положительных значений, и появилась возможность использовать специализированную дорожную машину БЦМ, которая способна ремонтировать большие площади. С ее помощью дорожные неровности устраняли на улицах Дорожной, Братской, Урожайной, Красноярской, Ширямова, Байкальской, Карла Либкнехта, Рабочего Штаба, Аэрофлотской, Плеханова, Сурнова, Гоголя, Шмидта, Профсоюзной, 2-й Железнодорожной, на Объездной дороге Университетского, Лермонтова, Томсона, на Объездной Ново-Ленино, Окружной дороге микрорайона Юбилейный, Мухиной, Безбокова, Иркутном мосту и других.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в ближайшие дни ремонтные работы будут проводиться на улицах Волжской, Депутатской, Розы Люксембург, а также в 18-ом и 20-ом Советских переулках.

- В первую очередь, мы устраняли ямы по предписаниям ГИБДД, поскольку безопасность на дорогах – это важнейшая составляющая городской инфраструктуры. За это время наши диспетчеры составили график по устранению неровностей по жалобам иркутян в рамках акции «Охота на ямы». Хочу отметить, что все заявки в любом случае будут выполнены, если они касаются территории города, - отметил Михаил Чайковский.

Напомним, ямочный ремонт начался в Иркутске с середины марта. Заявки можно оставлять по телефону 48-70-86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».