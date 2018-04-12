Более 3 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали в Иркутске

До начала апреля работы велись с помощью рециклеров, которые могут выполнять ямочный ремонт при отрицательной температуре воздуха и высокой влажности. Были устранены дефекты покрытия на улицах: Пискунова, Желябова, Дорожной, Станиславского, Партизанской, 30-й Дивизии, Карла Маркса, Подаптечной, Волжской, Постышева, Верхней Набережной, Рабочего Штаба, Александра Невского, Дзержинского, Ленской, Ушаковской, Фаворского, Академической, Сергеева, Полярная, Баумана, а также по улице ст. Горка.
В апреле температура воздуха достигла положительных значений, и появилась возможность использовать специализированную дорожную машину БЦМ, которая способна ремонтировать большие площади. С ее помощью дорожные неровности устраняли на улицах Дорожной, Братской, Урожайной, Красноярской, Ширямова, Байкальской, Карла Либкнехта, Рабочего Штаба, Аэрофлотской, Плеханова, Сурнова, Гоголя, Шмидта, Профсоюзной, 2-й Железнодорожной, на Объездной дороге Университетского, Лермонтова, Томсона, на Объездной Ново-Ленино, Окружной дороге микрорайона Юбилейный, Мухиной, Безбокова, Иркутном мосту и других.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что в ближайшие дни ремонтные работы будут проводиться на улицах Волжской, Депутатской, Розы Люксембург, а также в 18-ом и 20-ом Советских переулках.
- В первую очередь, мы устраняли ямы по предписаниям ГИБДД, поскольку безопасность на дорогах – это важнейшая составляющая городской инфраструктуры. За это время наши диспетчеры составили график по устранению неровностей по жалобам иркутян в рамках акции «Охота на ямы». Хочу отметить, что все заявки в любом случае будут выполнены, если они касаются территории города, - отметил Михаил Чайковский.
Напомним, ямочный ремонт начался в Иркутске с середины марта. Заявки можно оставлять по телефону 48-70-86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».