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Альфа-Банк выпустил молодежную карту NEXT с дизайном Покраса Лампаса

12 апреля 2018

Альфа-Банк обновил молодежную карту «NEXT». Банк предложил своим клиентам лимитированную коллекцию с совершенно уникальным дизайном, созданным графическим художником Покрас Лампасом. Это модный каллиграф, который известен своими работами — ему принадлежит самая большая каллиграфия в мире, которую можно увидеть из космоса, а также художественные работы для Nike, Mercedes-Benz, Dries Van Noten и Lamborghini.

Молодежная карта NEXT Альфа-Банка — официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте alfabank.ru/pokraslampas открывается предзаказ на 5000 карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты NEXT: кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах — 5%, в BurgerKing — 10%, скидка 1000 рублей на билет на AFP и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля. Развивая тему искусства, художник Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале Alfa Future People и мастер-классы по каллиграфии для гостей 10-11 августа.

Оплачивать покупки картой очень удобно, быстро и безопасно. Клиенту надо просто прикоснуться картой к считывающему терминалу на кассе и покупка будет оплачена практически мгновенно. А если сумма покупки не превышает 1000 рублей, не нужно будет тратить время на ввод ПИН-кода.

Впервые молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле 2016 года — за это время было выпущено около 160 000 карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их поведения, транзакционной активности, а также использования удаленных каналов доступа. Мы наблюдаем высокую транзакционную активность по картам «NEXT», клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 000 руб.

В ТОР-5 транзакций отмечаются:

1. Супермаркеты

2. Магазины одежды

3. Кафе/рестораны

4. Магазины комп техники

5. Расходы на автотранспорт

Дебетовая карта «NEXT» для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь. Карта собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения. Владельцам карты предоставлено целый спектр дополнительных возможностей. Так, они могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл». Мобильный банк кроме основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг и тд., дает возможность общаться с банком в онлайн-чате прямо в приложении, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно. Также для клиентов предусмотрены скидки до 30% в модных магазинах и кафе от партнеров банка, среди которых Бургеркинг, Киноход, магазины одежды и многие другие. Карта категории MasterCard Standard с чипом разработана с учетом образа жизни и интересов молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет.

Подробнее о молодежной карте «NEXT» можно узнать на сайте Альфа-Банка, в отделениях банка, на официальных страницах банка в социальных сетях, чате мобильного банка «Альфа-Мобайл» или по телефону колл-центра.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Дизайн карты next.JPG, 151 КБ


/ СИА /
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