Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «АК Банк»

ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «АК Банк».

С 11 апреля 2018 выплаты вкладчикам АО «АК Банк» проживающим в г. Москве, Самарской области, Московской области., Ленинградской области, Саратовской области, Свердловской области, Оренбургской области, Ростовской области, Иркутской области, Воронежской области, Пермском крае за исключением г.Нефтегорска, г.Жигулевска, г.Октябрьска, г.Отрадного, г.Похвистнево, г.Чапаевска ПАО Сбербанк будет осуществлять совместно с Банком «ВТБ Банк» (ПАО). Распределение вкладчиков между банками-агентами в данных регионах будет производиться в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика:

Распределение вкладчиков АО «АК Банк»

Регион проживания Начальная буква фамилии вкладчика Банк-агент Самарская обл.: г. Нефтегорск, г. Жигулевск, г. Октябрьск,

г. Отрадный, г. Похвистнево, г. Чапаевск; Оренбургская обл.: г. Бугуруслан Все буквы ПАО Сбербанк Все субъекты Российской Федерации

(за исключением) Самарской обл.: г. Нефтегорск,

г. Жигулевск, г. Октябрьск, г. Отрадный,

г. Похвистнево, г. Чапаевск; Оренбургской обл.: г. Бугуруслан А – Л (A - Z) М - Я Банк ВТБ (ПАО)

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.