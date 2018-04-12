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Сбербанк и SAP завершили крупнейший в России «облачный» проект

12 апреля 2018

Сбербанк и SAP объявили о завершении масштабного проекта цифровой трансформации персонала на базе «облачного» решения SAP Success Factors. На данный момент системой пользуется уже 230 000 сотрудников банка в России. В дальнейшем планируется подключение всех дочерних компаний Сбербанка. В целом проект охватит 270 000 сотрудников. Переход был реализован совместной командой SAP Консалтинг и Сбербанка в течение одного года и признан самым быстрым проектом по внедрению «облачной» системы для работы с персоналом среди крупнейших заказчиков SAP в мире.

Целью проекта было обеспечить новое качество процессов управления персоналом в банке в соответствии с масштабной стратегией трансформации до 2020 года. Ключевыми задачами проекта стали повышение качества набора персонала и обучение новых работников, прозрачное планирование и развитие карьеры для сотрудников, создание новой модели компетенций и выстраивание корпоративной культуры.

«Облачная» платформа объединяет в едином цифровом пространстве всех сотрудников банка в разных регионах страны, что позволяет Сбербанку на практике реализовать концепцию единого внутреннего рынка труда. Каждый сотрудник в любое время и с помощью любого устройства может заниматься собственным развитием с применением инструментов оценки, карьерного планирования и онлайн-обучения. Руководители смогут получать полную информацию о своей команде, работать с кандидатами на открытые вакансии, принимать решения по развитию своих сотрудников, а также видеть оценку от коллег. Помимо этого, система позволяет ему видеть картину должностей, на которые он может претендовать в компании. Менеджеры на базе платформы могут отслеживать динамику работы каждого сотрудника, оценивать его навыки и компетенции и набирать команду для решения той или иной задачи вне зависимости от того, где работник находится территориально. Руководство компании на базе собираемых данных может принимать стратегические решения в области планирования необходимых для банка компетенций, по развитию персонала, в текущих и потенциальных зонах роста.

Кроме того, система позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на процессы поиска, подбора и адаптации персонала, а также сделать его сквозным для всех подразделений банка.

В будущем информация, собираемая системой, может быть использована для реализации новых цифровых решений для работы с персоналом на основе данных, включая предиктивные инструменты.

«Сбербанк ставит своей главной целью выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса. Мы планируем сделать это за счет роста масштаба бизнеса, повышения его прибыльности и эффективности при одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий и воспитания людей нового качества», — отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Юлия Чупина.

«Переход Сбербанка на платформу SAP Success Factors — уникальный проект для рынка страны. Впечатляют как сроки реализации проекта, так и то, что он объединил всех сотрудников крупнейшего банка России в едином "облачном" пространстве. Пример Сбербанка демонстрирует, что при наличии стратегии, желания и слаженной работы команды могут меняться компании любого масштаба. Важно, что данный проект завершился в период активной реализации программы "Цифровая экономика", так как Сбербанк может стать "цифровым маяком" для государства и бизнеса нашей страны», — прокомментировала генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту. В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек.


/ СИА /
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