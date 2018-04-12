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Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2018»

12 апреля 2018

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом XV Ежегодного Всероссийского конкурса в области корпоративных медиа. В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ».

Организатор конкурса - некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось во вторник, 10 апреля.

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» - издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом. В каждом номере журнала публикуется, в среднем, 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов. Бумажная версия журнала издается с 2000 года. В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.


/ СИА /
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