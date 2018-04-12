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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых прибыльных российских банков

12 апреля 2018

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в рейтинге самых прибыльных российских банков по итогам февраля, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру.

Показатель чистой прибыли Банка на 1.03.2018 г. составил 2,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса. В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган назван лучшим банкиром России – по версии портала Банки.ру.


/ СИА /
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