Новости

Банк УРАЛСИБ предлагает бизнесу обновленные пакеты услуг со скидкой 50%

12 апреля 2018

Банк УРАЛСИБ запустил акцию, приуроченную к старту обновленной линейки пакетов услуг для бизнеса. В рамках акции новые клиенты, открывшие расчетный счет в Банке и подключившие пакет услуг, получат скидку 50% на стоимость месячного обслуживания в течение первых двух месяцев. Скидка распространяется на самые востребованные пакеты услуг: «Кассовый», «Платежный» и «Максимум». Акция проводится в период с 9 апреля до 30 июня 2018 года включительно.

Пакет услуг «Кассовый» будет удобен для компаний, которые много работают с наличными, и предусматривает внесение больших сумм на расчетный счет. Это предприятия розничной торговли, общественного питания, гостиницы и т.д. Пакет услуг «Платежный» предназначен для компаний, которые осуществляют большое количество расчетов с контрагентами: строительных компаний, производственных и других. Пакет услуг «Максимум» оптимален для компаний, которые активно работают с безналичными и наличными средствами, а также имеют большие обороты по счету.

Банк УРАЛСИБ работает со всеми сегментами малого бизнеса: от микрокомпаний до крупных компаний и холдингов. Обновленная линейка пакетов услуг учитывает интересы и потребности бизнеса любого уровня, – говорит Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ». – В пакеты мы включили самые полезные и востребованные услуги для бизнеса на выгодных условиях».

Всего в обновленной линейке 8 пакетов услуг для бизнеса стоимостью от 480 до 48800 руб./мес. В каждый пакет включено бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживания бизнес-карты. Кроме того, владелец пакета может воспользоваться дополнительными услугами со скидкой: смс-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте. Кроме того, каждый клиент Банка УРАЛСИБ получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса УРАЛСИБ.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Как найти «доходное место» для торговли?
Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше
Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании