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Билет в Третьяковскую галерею в подарок и другие новые привилегии по картам Visa Premium БКС Банка

12 апреля 2018

Расплачиваться картами БКС Банка стало еще выгоднее. Теперь при оплате покупок премиальными картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite клиенты БКС Банка получают новые привилегии. Среди них:

  • скидка 20% на поездки бизнес-классом по городу с Gett и Wheely;
  • скидка до 20% на билеты и кинобар в сети кинотеатров «КАРО»;
  • бесплатная доставка и бонусы в «Азбуке Вкуса»;
  • скидка 15% в сети семейных кафе «АндерСон»;
  • скидка до 15% в ресторанах White Rabbit Family;
  • второй билет в подарок в Третьяковскую галерею;
  • скидка 20% на индивидуальные билеты в «Мастерславле»;
  • скидка 50% на основную подписку AMEDIATEKA на год;
  • скидка 50% на подписку онлайн-кинотеатра Окко.

Узнать подробнее о пакете предложений от Visa Premium можно на сайте.


/ СИА /
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