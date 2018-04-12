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Россельхозбанк вошел в число призеров премии «Финансовая сфера»

12 апреля 2018

Россельхозбанк стал обладателем премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера», учрежденной деловым журналом «Банковское обозрение». Банк занял третье место в номинации «Внедрение в сфере отчетности».

Награды удостоена Автоматизированная система управления хранением документов на бумажном носителе и электронных образов документов АО «Россельхозбанк».

Система реализована на базе промышленной Enterprise Content Management – платформы IBM FileNet, являющейся лидером среди аналогичных решений. Система автоматизирует весь комплекс бизнес-процессов Банка, связанных с маркировкой, упаковкой и доставкой документов, подлежащих оперативному хранению, в точки централизованного хранения, их регистрацией и упорядоченным размещением на хранение, а также поиском, созданием электронных образов и предоставлением оригиналов этих документов по запросам подразделений Банка.

В результате реализации проекта в Банке создано централизованное хранилище документов в электронном виде и 13 хранилищ оперативных документов, общей площадью 18 635 кв. м., предназначенных для хранения и предоставления по запросам пользователей порядка 20 млн досье.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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