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Сбербанк заключил соглашение с Министерством социальной защиты населения Бурятии

12 апреля 2018

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия в части ипотечного кредитования. В рамках данного документа Министерство предоставляет единовременные денежные выплаты на приобретение жилья людям с инвалидностью и семьям, имеющим детей с инвалидностью, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и реабилитированным лицам. Данные средства получатель может использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита в Сбербанке.   

 

«Для жителей республики, получивших данные денежные выплаты, Сбербанк предлагает ипотечную кредитную программу для покупки собственного жилья по специальной льготной ставке. При этом для заемщиков доступны квартиры в аккредитованных банком новостройках или на вторичном рынке, а также частные дома», - рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка Алла Каратник.

Подать документы и получить решение по кредитной заявке можно в филиалах Сбербанка, на специальном портале ДомКлик, а также в офисах застройщиков и агентств недвижимости, являющихся партнерами Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /
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