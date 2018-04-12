21 грант выплатила РЖД студентам ИрГУПСа

В 2018 году 21 грант на разработку выпускных квалификационных работ будет присуждено студентам Иркутского государственного университета путей сообщения.

Темы дипломных работ были определены ОАО «РЖД». Часть из них связана с развитием железнодорожной инфраструктуры, строительством железных дорог, мостов и тоннелей, другая — с контролем технического состоянием подвижного состава.

Всего РЖД в 2018 году выделило 200 грантов.

Гранты присваиваются студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года, предшествующего присуждению гранта.

Гранты студентам железнодорожных ВУЗов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно. Размер гранта составляет 49 тысяч рублей. Это делается в целях повышения качества подготовки специалистов, материального поощрения научно-технической и инновационной деятельности студентов вузов железнодорожного транспорта, содействия внедрению новой техники и технологий.