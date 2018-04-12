Итоги межрегионального сотрудничества по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю подвели в Иркутске

В Иркутске прошло IV заседание Подгруппы по межрегиональному сотрудничеству Постоянной Российско-Китайской рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Владимира Гордеева.

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С российской стороны делегацию возглавлял и.о. директора ФБУ «Приморский ЦСМ» Юрий Белкин, а с китайской — руководитель Хэйлунцзянского управления по карантину и инспекции ввоза и вывоза Цзюй Фэн. Участниками заседания стали представители органов исполнительной власти, управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора по Иркутской области, Иркутской таможни. Заседание впервые прошло в расширенном составе — в нем приняли участие директора Центров стандартизации и метрологии СФО и Дальнего Востока.

Кроме подведения итогов регионального сотрудничества в области стандартизации, метрологии, сертификации, контроля и надзора, на мероприятии обсудили вопросы в области инспекционного контроля, экспорта и импорта подкарантинной продукции из России в КНР, качества и безопасности продовольственного сырья, продуктов питания из Китая.

Выступая с презентацией потенциала Иркутской области, Владимир Гордеев отметил, что 2018-2019 гг. обозначены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества, и Приангарье готово расширять двустороннее взаимодействие, развивать и укреплять контакты во всех сферах деятельности.

В 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил 3,9 млрд долларов США, увеличившись на 37,5% по сравнению с 2016 годом. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют нефть, древесина и изделия из нее, продукция химической промышленности, алюминий и изделия из него, транспортные средства, товары народного потребления.

Стандарты качества являются технической поддержкой развития экономической активности, позволяя торговым сообществам своевременно реагировать на новые вызовы и продвигать научно-технический прогресс.

— Двустороннее сотрудничество в сфере стандартизации и метрологии между Россией и Китаем — одно из приоритетных направлений. Именно технические требования, знания стандартов позволяют говорить на одном языке, воспринимать требования не как преграду для ведения бизнеса, а как возможности, — отметил директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Евгений Курбатов.

Как прокомментировали в региональном минэкономразвития, существенным сдерживающим фактором выхода продукции иркутских товаропроизводителей на внешние рынки является высокая стоимость сертификации, которую необходимо пройти для доступа на рынок той или иной страны.

— Надеемся, итогом сегодняшнего заседания станет выработка единого подхода к стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю, что послужит повышению конкурентоспособности и качества наших экспортных товаров, а также приведет к укреплению не только экономических связей, но и международных отношений между Иркутской областью и Китайской Народной Республикой в целом, — сказал Владимир Гордеев.