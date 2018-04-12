VIII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» состоится в Иркутске

Фото: irkobl.ru

VIII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» состоится в Иркутске с 9 по 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на начальника отдела профессионального искусства министерства культуры и архивов Иркутской области Наталию Плинт.

Фестиваль впервые был проведен в 2011 году. Его учредителями являются министерство культуры и архивов Иркутской области и государственное автономное учреждение культуры Иркутская областная филармония. Задача мероприятия – популяризация оперной музыки, поддержка молодых вокалистов. Автор идеи и бессменный художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.

Откроет фестиваль праздничный концерт, посвященный Дню Победы и памяти всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. В программе военные, патриотические песни. В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии, солистка - народная артистка России Лариса Марзоева (Красноярск).

Во второй день фестиваля, 10 мая, прозвучат арии из оперных шедевров П.И. Чайковского, Дж. Верди, Р. Глиэра, а также песни народов России, Латвии, Украины и Армении в сопровождении фортепиано, скрипки и дудука. 11 мая состоится «Вечер танго». В программе произведения выдающегося аргентинского музыканта и композитора второй половины двадцатого столетия Астора Пьяццоллы. Выступят солистка Венской оперы Стелла Григорян (Австрия), и друг Астора Пьяццолы, пианист Густаво Бейтельман. Иркутским зрителям они представят программу, которую исполняли в Вене и в Париже.

В рамках фестиваля 12 мая пройдет уже ставший традиционным отборочный тур престижного международного конкурса вокалистов BELVEDERE. Его отборочные туры проводятся на сценах известных театров мира, таких как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейптауна, Гранд Опера Хьюстона. В Иркутске членами жюри отборочного тура станут заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш (председатель жюри), солистка Венской оперы Стелла Григорян (Вена, Австрия), заслуженный работник культуры России Анастасия Дурбажева (Иркутск) руководитель культурного центра Словении в Австрии Антон Левстек (Вена, Австрия).

Во время концерта закрытия фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» прозвучат сцены и арии из оперы Ж. Бизе «Кармен», которая является одним из самых выдающихся шедевров мировой оперной классики. Она входит в репертуар всех оперных трупп и исполняется практически на всех языках мира, в том числе и по-японски. На сцене Иркутской филармонии в роли Кармен выступит солистка Венской оперы Стелла Григорян. Также в программе концерта арии и сцены из опер Дж. Пуччини, Дж. Верди, Г. Доницетти.

- Фестиваль «Дыхание Байкала» для музыкальной культуры Приангарья имеет очень большое значение. Он проводится в целях сохранения и популяризации мирового оперного наследия, пропаганды достижений отечественной и зарубежной классической вокальной культуры, а также для знакомства жителей Иркутской области с выдающимися исполнителями – вокалистами мирового уровня из России и зарубежья. Фестиваль стал хорошим стимулом для повышения авторитета и престижа вокального искусства, профессионального роста музыкантов, открыл новые возможности поддержки и продвижения молодых вокалистов региона, - сказала Наталия Плинт.