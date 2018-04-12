Благоустройство набережной Ушаковки обсудят на депутатских слушаниях

Фото: admirk.ru

Концепцию благоустройства набережной Ушаковки от устья реки до ул. Фридриха Энгельса обсудят на депутатских слушаниях. Такое решение было принято по итогам обсуждения предварительных проектов по развитию территории. В заседании рабочей группы приняли участие депутаты Думы Иркутска, представители администрации города, потенциальные инвесторы и архитекторы, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Предварительная концепция благоустройства предполагает функциональное зонирование территории: разделение на пешеходную часть и участок для активного молодежного отдыха, обустройство парковок, озеленение, создание культурно-выставочного центра. Реализацию предлагается разбить на несколько этапов с привлечением частных инвестиций.

По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова, сейчас ведется работа над определением точных границ участка для первого этапа. В связи с этим будет обсуждаться внесение изменений в Генеральный план Иркутска для перетрассировки городской многополосной магистрали, расположенной в плане на предполагаемой к развитию территории.

Данный вопрос будет внесен в повестку депутатских слушаний Думы Иркутска. Инвесторы, выразившие желание участвовать в реализации концепции, представят свои проекты, доработанные с учетом рекомендаций рабочей группы. Кроме того, планируется обратиться к министерству имущественных отношений Иркутской области с предложением предоставить прилегающий к Ушаковке земельный участок с неразграниченной государственной собственностью под благоустройство.