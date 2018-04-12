Отпуск ближе с картой Airbonus от Банка Авангард

Весна – лучшее время, чтобы спланировать свой отдых. Впереди праздники и три солнечных летних месяца, когда большинство людей по традиции отправляются в отпуск. С премиальными картами банка Авангард Airbonus и Airbonus Premium путешествие мечты становится доступнее.

При оплате товаров и услуг картами Airbonus вы получаете от банка бонусные мили за каждые потраченные 30 рублей (или за каждые 20 рублей по картам Airbonus Premium). Причем банк подарит вам приветственные мили сразу после получения карты – 500 миль для Airbonus и 1000 миль для Airbonus Premium.

Потратить накопленные мили просто – достаточно зайти в интернет-банк Авангарда. Его особенность в том, что в нем реализована возможность приобретать билеты различных авиакомпаний, ж/д билеты, билеты на Аэроэкспресс и бронировать отели: прямо в интернет-банке доступна детальная информация – рейтинги и описание номеров отелей, звездность, свободные места и цены. Если вы уверены в своем выборе, можно сразу же в интернет-банке оплатить не только билеты, но и забронировать проживание в отеле.

Если у вас еще недостаточно миль, чтобы полностью оплатить ими нужный авиабилет, то оплатив отель и билеты через интернет-банк Авангарда, а не на сторонних сайтах, вы пополните свою виртуальную копилку миль, и в следующий раз, вполне возможно, уже оплатите билеты милями вместо денег!

Участники программ лояльности различных авиакомпаний оказываются в двойном выигрыше – ведь бонусы карт Airbonus и Airbonus Premium не подменяют мили авиакомпаний при покупке авиабилетов, а копятся параллельно с ними.

Вместе с картами Airbonus/Airbonus Premium вы получите бесплатную медицинскую страховку (с покрытием до 60000 евро) для поездки за рубеж, и вам не придется специально покупать страховой полис для каждой поездки. Кроме того, вы сможете оформить карту Priority Pass для прохода в VIP-залы и членскую карту Международной Ассоциации авиапассажиров (IAPA).

Подать заявление на получение расчетной карты Airbonus или Airbonus Premium можно на сайте или в офисе банка. Срок изготовления карты – до 5 рабочих дней.