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Мошенники используют трагический пожар в Кемерово для наживы

12 апреля 2018
Фото: 38.mchs.gov.ru

Масштабные проверки пожарной безопасности  торгово-развлекательных центров злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений или путём вымогательства денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Проверки пожарного состояния торгово-развлекательных центров, объявленные генеральной прокуратурой России после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России. По согласованию в составе группы могут находиться представители органов власти, активисты общественных организаций.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов подчеркнул, что никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

«Это касается и ситуации, когда 'проверяющие' начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире, пояснил Валентин Нелюбов. — Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно».

В пресс-службе напомнили, что помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством.

О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. 


/ СИА /
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