Конкурс на название «космической» школе в поселке Молодежный будет объявлен в Иркутской области

Название «космической» школе в поселке Молодежный выберут жители Иркутской области. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках открытого урока, посвященному Дню космонавтике. Урок в новой школе в Молодежном провел доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор Сергей Язев.

– Более полувека назад был совершен первый полет человека в космос. С тех пор мы шагнули далеко вперед в освоении околоземного пространства, в изучении глубин дальнего космоса. Наша страна вырастила великих ученых, космонавтов, конструкторов, инженеров, открывших всему миру дорогу во вселенную. Четверо наших земляков – члены отряда космонавтов, я хочу верить, что из этой школы выйдет еще один! Мы хотим объявить конкурс на название этой уникальной школы. Может быть, это будет имя космонавта, а может – какое-то название, связанное с космической тематикой, это должны определить сами ребята, – подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, строительство школы на 1275 мест в поселке Молодежный завершено в декабре 2017 года, в настоящее время ведется благоустройство территории и монтаж оборудования кабинетов. 1 сентября школа примет первых учеников. При оформлении здания применены индивидуальные решения – фасадная часть, внутренняя отделка выполнены в космической тематике. Фасад здания украшает портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя «Ангара», над входом установлен макет первого искусственного спутника Земли. Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал, в школе восемь корпусов, и каждый из них по задумке строителей соответствует одной из планет Солнечной системы. Бассейны расположены в зоне Нептуна. В перспективе в школе появится музей космоса. В атриуме на первом этаже под потолком установлена деревянная скульптура – два тянущихся друг к другу космонавта в скафандрах.

Сергей Язев подробно рассказал учащимся Ангарского педагогического колледжа и школы-интерната музвоспитанников, а также студентам Иркутского кадетского корпуса имени П.А.Скороходова о первых шагах нашей страны в освоении космоса, о полетах иркутян героев – космонавтов: дважды герое Советского Союза Борисе Волынове, героях России Дмитрии Кондратьеве, Александре Полещуке и Анатолии Иванишине.

Сергей Левченко также напомнил, что Иркутская область всегда была очень тесно связана с космосом. Так, долгое время в Приангарье работали различные подразделения, которые обслуживали космическую промышленность, в частности, в Ангарске производили ракетное топливо, из байкальского хариуса делали самые полезные консервы для питания космонавтов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Министр образования Валентина Перегудова уточнила, что в ближайшее время на сайтах министерства образования региона http://irkobl.ru/sites/minobr/ и школы http://molodejnschool.ru/ будет размещена информация о конкурсе на название школы, с указанием, как и куда можно присылать предложения.