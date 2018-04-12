Иркутский завод по производству тест-полосок для глюкометров набирает персонал

Проект создания завода по производству тест-полосок для глюкометров в Иркутске вышел на финишную прямую: начата приёмка оборудования из Южной Кореи, которое будет смонтировано в цехе ООО «Медтехсервис», и одновременно с этим компания объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей.

«Мы ищем специалистов на разные участки: непосредственно на производство тест-полосок (12 позиций), на сборку глюкометров (4 позиции), в лабораторию (7 позиций), на упаковочную линию (6 позиций) и в блок административного персонала (7 позиций), — говорит учредитель компании Фёдор Железняков. — Для производственников и сборщиков обязательно высшее техническое образование, для сотрудников лаборатории — высшее химическое или биологическое. Все создаваемые в рамках нашего проекта рабочие места являются высокотехнологичными, помимо административного блока. И уровень оплаты труда будет соответствовать этому критерию».

Конкурсный отбор «Медтехсервис» проводит совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. Со стороны ИРНИТУ процессом руководит проректор по научной работе Евгений Семёнов. В конкурсную комиссию, помимо технических специалистов, войдут и психологи кафедры «Социологии и психологии».

Резюме можно отправлять на адрес haninaiv@istu.edu, приём ведётся до 18 часов 20 апреля.

Напомним, что проект создания завода по производству тест-полосок для глюкометров нового поколения вышел на финальную стадию в феврале этого года: Корпорация развития Иркутской области внесла в уставный капитал предприятия 173 миллиона рублей и получила в распоряжение 49% акций. Полоски, которые будет выпускать ООО «Медтехсервис», производятся по инновационной технологии с использованием карбонового напыления вместо золотого, что позволит сделать их стоимость для конечного потребителя на 30-50% ниже аналогов. Плановый объём производства на первом этапе — 3 млн. полосок в год. Авторы проекта намерены его расширять; сейчас Агентство инвестиционного развития Иркутской области, которое сопровождает проект с момента его появления, ведёт поиск инвесторов для второго этапа.