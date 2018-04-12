В поселке Усть-Уда может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс

Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Уда обсудил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с мэром муниципального образования «Усть-Удинский район» Сергеем Чемезовым.

В настоящее время в поселке проживает более пяти тысяч человек, из них 870 - школьники.

Администрация Усть-Удинского района разработала проектно-сметную документацию на строительство ФОКа, проведена государственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства. Мэр Сергей Чемезов подчеркнул, что району необходима финансовая поддержка региона.

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Уде несомненно будет положительно влиять на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом среди населения поселка. Поэтому профильным министерствам я дам поручение рассмотреть данный вопрос, - сказал Губернатор Сергей Левченко.

Мэр муниципального образования также попросил главу региона оказать содействие в вопросах ремонта и реконструкции образовательных учреждений района.